На Центральном пляже Анапы завершают уборку нефтепродуктов

На Центральном пляже Анапы подходят к завершению работы по ликвидации выброса нефтепродуктов. Об этом 15 апреля сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края, опубликовав фото и видео с места событий.

Загрязнение береговой полосы зафиксировали накануне. Протяженность участка составила около 170 м. К работам оперативно привлекли 89 специалистов. На месте развернута группировка, в которую вошли сотрудники «Кубань-СПАС», Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю и Морской спасательной службы.

По данным оперштаба, на текущий момент основные загрязнения уже устранены, завершаются финальные мероприятия по очистке песка и прибрежной полосы. Ситуация находится на постоянном контроле.

Ранее в акватории Черного моря было обнаружено пятно нефтепродуктов. По предварительным данным, оно могло образоваться в результате атак беспилотных летательных аппаратов со стороны киевского режима по гражданским судам в Черном и Азовском морях. Информация о причинах выброса уточняется.

Администрация Анапы призывает жителей и гостей города временно воздержаться от посещения Центрального пляжа до полного завершения очистных работ и получения разрешения от профильных служб.

«Ъ-Кубань» писал, что Роспотребнадзор в течение всего летнего сезона намерен вести усиленный мониторинг качества питьевой и морской воды, а также состояния песка в зонах отдыха, включая побережье Анапы. В прошлом году было выполнено свыше 90 тыс. исследований, при выявлении нарушений временно приостанавливалась работа 73 зон отдыха.

Мария Удовик