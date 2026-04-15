Суд оставил в силе решение о запрете митинга в Иркутске «За свободный интернет»

Иркутский областной суд оставил в силе решение предыдущей инстанции об отказе в удовлетворении исковых требований руководителя реготделения партии «Яблоко» Григория Грибенко к горадминистрации Иркутска о невозможности проведения митинга «За свободный интернет». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Согласно материалам суда, истец указал, что он уведомил администрацию о намерении провести 1 марта митинг численностью до 300 человек для «выражения позиции по вопросу защиты прав граждан в цифровой среде». Власти Иркутска предложили организатору изменить место проведения митинга на остров Конный, с чем истец согласился.

Однако после мониторинга информационного поля горадминистрацией было установлено, «что ожидаемое число участников может превысить первоначально заявленное количество. Это может создать угрозу общественной безопасности и невозможность обеспечить безопасность участников мероприятия», говорится в сообщении. В связи с этим мэрия предложила Григорию Грибенко пересмотреть условия проведения митинга, однако он отказался от этого, возлагая обязанности по обеспечению безопасности только на органы власти, следует из постановления суда.

Как писал «Ъ», за несколько дней до митинга мэрия направила в адрес организаторов уведомление о том, что анонс мероприятия в социальных сетях и мессенджерах выявил «значительное внимание общественности» к акции, и в связи с этим порекомендовала отменить мероприятие. В обосновании указывалось, что по законодательству заявка на митинг подразумевала участие не более 300 человек. В случае превышения этого числа организатор обязан взять на себя обязанности по обеспечению безопасности участников.

В начале марта Кировский райсуд Иркутска отказал господину Грибенко в проведении акции. Он просил «признать незаконным запрет митинга», обязать администрацию «предоставить новую площадку» для такой акции, а также возместить судебные расходы. В обосновании решения говорилось о том, что администрация Иркутска действовала в соответствии с требованиям ФЗ № 54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

«Судебная коллегия по административным делам Иркутского облсуда согласилась с выводами суда первой инстанции, оставила решение без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения» ,— говорится в сообщении.

Александра Стрелкова