Politico перечислило продолжателей дела Орбана по блокировке инициатив ЕС

Politico: единомышленники Орбана в ЕС могут помешать предоставить кредит Украине
Поражение Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии дало надежду европейским политикам на то, что теперь ЕС сможет быстрее и проще приходить к консенсусу при принятии решений, пишет Politico со ссылкой на источники. Венгерский премьер годами использовал свое право вето, чтобы тормозить ключевые инициативы, в первую очередь — помощь Евросоюза Украине. Вскоре его сменит Петер Мадьяр, который уже объявил о готовности более тесно сотрудничать с Брюсселем.
Однако, отмечает издание, в Европейском совете остается «горстка союзников Орбана» и несколько потенциальных новых «спойлеров», которые в будущем могут продолжить дело венгерского премьера и, в том числе, помешать Евросоюзу выделить кредит на €90 млрд. Среди них:
- премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Главный союзник Орбана в блокировке санкций против России. Шантажирует ЕС вето на кредит в €90 млрд из-за споров по нефтепроводу «Дружба», хотя в ключевые моменты обычно идет на компромисс;
- премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Выступал против участия Чехии в кредитовании Украины и призывал снизить объемы помощи, при этом не блокирует закупки боеприпасов для ВСУ;
- премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Сочетает проевропейский курс с националистической риторикой. При этом, как отметил источник Politico, имеет сильную «идеологическую связь» с Орбаном; была единственной, кто открыто поддержал его позицию против кредита Киеву;
- бывший премьер-министр Словении Янез Янша, который допустил формирование парламентского большинства с участием своей политической силы в ближайшее время. Политика иногда называют «мини-Трампом». Он солидарен с Орбаном по многим вопросам, но, в отличие от него, активно поддерживает вступление Украины в ЕС и военную помощь;
- бывший президент Болгарии Румен Радев, который создает новую партию и имеет все шансы на победу на парламентских выборах. Считает Украину «обреченной» в военном конфликте против России и выступает категорически против поставок оружия.