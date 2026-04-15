Galei Tzahal: руководство армии Израиля добивается расширения операции в Ливане

Высшие чины Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) настаивают на расширении наземной операции на юге Ливана. Об этом сообщает корреспондент Армейского радио (Galei Tzahal) Дарон Кадош в Х.

По данным журналиста, высокопоставленные военнослужащие добиваются санкции на наступление вглубь страны. Сейчас ЦАХАЛ контролирует ливанскую территорию примерно в 10 км от южной границы. Продвижение должно снизить угрозы для поселений на севере Израиля, утверждают в ЦАХАЛ. Израильское руководство пока не приняло решения по этому вопросу, отметил Дарон Кадош.

9 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале переговоров с Ливаном, целью которых стало разоружение «Хезболлы» и достижение мирного соглашения. Саудовский телеканал Al Hadath со ссылкой на источник сообщал, что США предоставили Ливану гарантии, что Израиль не возобновит удары по Бейруту. 14 апреля израильский и ливанский послы при посредничестве госсекретаря США договорились начать прямые переговоры об окончании конфликта.