Нетаньяху поручил начать переговоры с Ливаном о разоружении «Хезболлы»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале мирных переговоров с Ливаном. Соответствующее заявление опубликовано на сайте канцелярии премьера. Израиль будет требовать разоружения группировки «Хезболла».

Фото: Ronen Zvulun, Pool Photo / AP

Фото: Ronen Zvulun, Pool Photo / AP

«В свете неоднократных призывов Ливана к переговорам я вчера поручил кабинету министров как можно скорее начать прямые консультации»,— сообщил господин Нетаньяху. Как отметил израильский премьер, переговоры будут сосредоточены на разоружении группировки «Хезболла» и установлении мирных отношений между Израилем и Ливаном. Биньямин Нетаньяху также выразил признательность за призыв ливанского премьер-министра к «демилитаризации Бейрута».

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил двухнедельное перемирие с Ираном. Израиль также присоединился к перемирию с Ираном, но продолжил операцию против ливанской группировки «Хезболла». 8 апреля при ударах по Ливану погибли больше 200 человек. Fars писало, что Иран намерен возобновить удары по Израилю из-за атак на Ливан. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что США и Иран по-разному поняли условия перемирия: Вашингтон не соглашался включать в него Ливан. Однако Израиль был готов ограничить удары по ливанской территории, отметил он.