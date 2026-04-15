В Свердловской области снят упреждающий режим реагирования на возможную атаку БПЛА, сообщили в региональном правительстве.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее власти предупреждали о временных ограничениях в работе интернета из-за особого режима.

Напомним, аналогичный режим на Среднем Урале вводили 17 и 21 февраля. Кроме того, режим реагирования на возможную ракетную опасность примерно на час вводили рано утром 10 апреля — в аэропорту Кольцово действовали ограничения на прием и выпуск рейсов.

Полина Бабинцева

