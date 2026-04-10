В аэропорту Екатеринбурга сняли ограничения на прием и вылет рейсов

В Свердловской области рано утром был введен режим реагирования на возможную ракетную опасность, из-за чего в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге действовали ограничения на прием и вылет самолетов. По данным департамента информационной политики региона, опасность не подтвердилась, а все ограничения уже сняты.

Сигнал «Тревога» на Среднем Урале не вводился, ответственные службы и ведомства были переведены в режим готовности. По данным Кольцово, ограничения в аэропорту действовали около часа, примерно до 7:44. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, но рейсы будут выполняться по скорректированному графику.

Согласно расписанию, сейчас в Екатеринбурге задерживается отправление рейсов в Москву («Аэрофлот», «Победа»), Санкт-Петербург («Россия», Smartavia), Минеральные Воды («Аэрофлот»), Новосибирск (S7), Хургаду («Аэрофлот»). В авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщили, что на более позднее время вылета из Кольцово перенесены рейсы U6-264, U6-262 в Москву и U6-773 в Стамбул.

Ирина Пичурина