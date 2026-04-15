В Башкирии 16-летний подросток устроил ДТП с четырьмя погибшими

В Башкортостане возбудили уголовное дело против 16-летнего подростка, устроившего ДТП в Белебеевском районе. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц по неосторожности. Об этом рассказали в региональном управлении СКР.

Авария произошла утром 15 апреля на трассе Белебей — Приютово. По версии следствия, несовершеннолетний не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Погибли четверо пассажиров: мужчина и три девушки. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, специалисты устанавливают обстоятельства ДТП. Также планируется оценить действия лиц, пустивших несовершеннолетнего за руль.

Никита Черненко