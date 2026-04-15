Песков напомнил об отсутствии наказания за использование VPN

Россия пока не вводила ответственность за использование VPN-сервисов, напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

«Никакой ответственности нет», — подчеркнул господин Песков, отвечая на вопрос о том, могут ли использующие VPN по работе пользователи столкнуться с каким-либо наказанием. На вопрос о том, планируются ли дополнительные ограничения для VPN в России, пресс-секретарь сообщил, что ни о таких планах не осведомлен, и посоветовал обратиться за разъяснениями в Роскомнадзор.

Как сообщал «Ъ», Минцифры разработало меры, которые должны вынудить IT-компании и цифровые платформы ограничивать доступ пользователей со включенным VPN к своим сервисам. Среди них — исключение платформ из «белых списков» и списков приложений, обязательных для предустановки на устройства, а также лишение IT-аккредитации. Кроме того, обсуждается обязанность операторов передавать данные о VPN-подключениях в Роскомнадзор и вводить плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сбои без правил».