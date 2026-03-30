Минцифры потребовало от операторов связи ввести плату за использование VPN

На совещании с операторами связи 28 марта глава Минцифры Максут Шадаев попросил ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях, сообщает Forbes со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения. Другой собеседник издания сказал, что такая мера должна заработать до 1 мая.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев

Инициатива Минцифры подготовлена после закрытого поручения президента, считают источники Forbes. Типовой пакет у сотовых операторов включает 5 Гб интернет-трафика в месяц, поэтому 15 Гб должно хватить для использования мессенджера Telegram и других заблокированных ресурсов, считает собеседник издания.

На совещании Максут Шадаев допустил введение административной ответственности за использование VPN. При этом министр выразил надежду, что мера не понадобится, уточнил источник Forbes.

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявлял, что полный запрет VPN-сервисов в России не обсуждается. Однако Роскомнадзор, по его словам, продолжает точечные блокировки тех сетей, которые не соблюдают законодательство. Ведомство уже ограничило доступ более чем к 460 VPN-сервисам в России.