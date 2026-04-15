Правительство одобрило идею Генпрокуратуры об уголовке для админов сайтов в даркнете

Генпрокуратура предложила установить уголовную ответственность за управление сайтами в даркнете. Об этом сообщил генпрокурор Александр Гуцан, выступая в Совфеде с ежегодным докладом о состоянии законности и правопорядка. Он отметил, что правительство включило эту инициативу в проект поправок об обороте цифровых валют.

«Правительством согласован проект поправок по обороту цифровых валют, — рассказал генпрокурор. — В нем учтены наши инициативы».

Господин Гуцан также призвал сенаторов поддержать законопроект о противодействии использованию в мошеннических целях виртуальных телефонных станций, вредоносного ПО, сим-боксов и международных звонков. Кроме того, Александр Гуцан отметил важность ратификации Конвенции ООН по противодействию киберпреступности.

10 февраля Госдума приняла в первом чтении второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Среди 20 пунктов проекта — обязательная маркировка международных звонков, а также возможность без суда блокировать фишинговые сайты. Власти России уже начали разрабатывать третий пакет мер.