Госдума в I чтении одобрила внесудебную блокировку фишинговых сайтов

Депутаты Госдумы на пленарном заседании в первом чтении приняли второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. В том числе одобрена мера, которая позволяет без суда блокировать фишинговые сайты.

Фишинговый сайт — поддельная веб-страница, которую создают мошенники для получения паролей, номеров банковских карт и других персональных данных пользователя. Такие ресурсы будут добавлять в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Внесудебная блокировка также будет применяться к ресурсам, распространяющим вредоносное ПО или предлагающим купить несертифицированные средства связи.

С июня 2025 года в России в тестовом режиме действует проект по блокировке фишинговых сайтов. Он продлится до 1 марта 2026 года. В Минцифры сообщали «Ведомостям», что за прошлый год было выявлено более 217 тыс. противоправных интернет-ресурсов, из которых свыше 74 тыс. признаны фишинговыми.

Новый пакет мер противодействия киберпреступникам включает 20 инициатив. Его разработало правительство России. Среди мер — обязательная маркировка международных звонков, наказание мошенников за применение искусственного интеллекта для краж, возможность для граждан установить самозапрет на звонки из-за границы и другие. Первый пакет мер из 30 пунктов был принят в апреле 2025 года.