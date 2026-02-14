Сенатор Шейкин раскрыл содержание третьего пакета мер по борьбе с мошенниками

Власти России начали разрабатывать третий пакет мер для противодействия кибермошенникам. Об этом сообщил замглавы Совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации Артем Шейкин. По его словам, в список инициатив могут войти средства для борьбы с дипфейками.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Мы смотрим практику применения, насколько те законы, которые были приняты ранее, как они работают»,— сказал сенатор ТАСС. Он добавил, что законодательство должно быть «гибким и оперативным», так как мошенники начали использовать новые технологии на основе искусственного интеллекта.

Среди обсуждаемых инициатив — обязать операторов отслеживать подозрительную активность при использовании детских сим-карт, рассказал господин Шейкин. «Сейчас в законопроекте прямо не прописаны детальные механизмы мониторинга именно детских номеров, но такая логика в целом заложена и может быть развита дальше»,— пояснил сенатор. По его словам, в дальнейшем можно проработать механизм, при котором родители будут получать сообщения о нетипичных звонках или подозрительных операциях по номеру ребенка.

10 февраля Госдума приняла в первом чтении второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Он состоит из 20 инициатив. Среди них — обязательная маркировка международных звонков, наказание мошенников за применение искусственного интеллекта для краж, допуск к самозапрету на звонки из-за границы, а также возможность без суда блокировать фишинговые сайты. Первый пакет мер из 30 пунктов был принят в апреле 2025 года.