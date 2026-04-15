ПСБ — ярославскому бизнесу: предприниматели могут открыть и пользоваться РКО бесплатно

ПСБ запустил тариф «Ярославль»* для владельцев бизнеса, который зарегистрирован и осуществляется в Ярославской области. Предприниматель может бесплатно открыть расчетный счет и пользоваться многими функциями на льготных условиях.

Воспользоваться тарифом могут новые и действующие клиенты ПСБ, бизнес любой формы собственности и налогообложения. Тариф дает возможность существенно снизить затраты на организацию и осуществление базовых финансовых операций: предоставляет бесплатное открытие и обслуживание расчетного счета, позволяет осуществлять внутренние переводы средств для юридических (до 500 000 рублей) и физических лиц без комиссий, а также бесплатно зачислять безналичные и наличные денежные средства.

«В основе подхода к созданию продуктов для бизнеса в ПСБ лежат клиентоцентричность и цифровизация. Точечная работа специалистов банка с запросами клиента и индивидуальный подбор финансовых инструментов помогают предпринимателям находить новые, более эффективные пути решения их задач, позволяют сокращать расходы и повышать производительность бизнеса», — прокомментировала заместитель управляющего ярославским филиалом ПСБ Анна Можейко.

За последний год ПСБ в Ярославской области в два раза увеличил количество расчетных счетов для бизнеса. Теперь каждое шестое юридическое лицо в регионе является клиентом ПСБ. Рост объемов обусловлен значительным улучшением условий продуктовой линейки и расширением дополнительных сервисов: банк запустил дистанционное онлайн-консультирование по юридическим вопросам, дебиторской задолженности, бухгалтерскому учету, а также кадровому делопроизводству и «выходу» на маркетплейсы и другие сервисы.

Кроме того, ПСБ активно поддерживает внешнеэкономическую деятельность ярославских предпринимателей, помогая им проводить расчеты с зарубежными партнерами своевременно и бесперебойно через специализированную платформу для трансграничных расчетов. Специалисты банка консультируют и сопровождают внешнеторговые контракты на всех этапах их реализации.

*В рамках тарифа «Ярославль» доступно расчетно-кассовое обслуживание клиентов, чей бизнес зарегистрирован в Ярославской области, действует для компаний с невысокой финансовой активностью. Условия тарифа: открытие расчетного счета, обслуживание, зачисление наличных и безналичных денежных средств — бесплатно, лимит по объему операций в месяц отсутствует. Ведение расчетного счета: при среднемесячном остатке на счете от 20 000 рублей комиссия не взимается, при среднем остатке на счете менее 20 000 рублей — комиссия 790 рублей в месяц. Данное предложение не предоставляется по опции «Умная скидка». Ведение счета при отсутствии операций по счету за месяц — 100% от суммы тарифа за месяц (790 руб.), смена программы обслуживания — 1500 рублей (в т.ч. НДС). Платежные поручения: 10 — бесплатно, далее — 99 руб./шт. Переводы на физических лиц (внутренние): для юридических лиц — до 500 000 руб. бесплатно, далее — 2,1%. Переводы со счета ИП до 3 000 000 руб. бесплатно, далее — 2,1%. Внешние переводы на счет физических лиц: 2,1%. Информация актуальна на дату публикации. Не является публичной офертой. Подробнее — на сайте банка ПСБ по ссылке.

