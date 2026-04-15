В Екатеринбурге ввели особый противопожарный режим

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал документ об установлении особого противопожарного режима в городе с 15 апреля, сообщили в администрации Екатеринбурга. Площадь леса на территории города составляет порядка 70 тыс. га, при этом в 2025 году не было зафиксировано ни одного природного пожара.

В этот период гражданам на территории Екатеринбурга запрещено посещать леса и торфяники. Нельзя проводить любые пожароопасные работы: в частности, разжигать костры, сжигать мусор и траву на участках у лесов, парков, защитных и озеленительных насаждений, населенных пунктов. Жарить пищу на мангале тоже нельзя за пределами объектов общественного питания. Собственники частных домов, СНТ, должны иметь бочки с водой.

В рамках борьбы с природными пожарами на территории города создадут 647 км минерализированных полос безопасности, уберут сухую траву и мусор около лесов, будет проводиться мониторинг. МЧС и Екатеринбургское лесничество проведут не менее 70 рейдов. Особое внимание будет уделяться местам отдыха: если в прошлом году в пожароопасный период их было 34, то в этом году патрулирование расширится до 41 зоны. Специалисты Уральской авиабазы провели все необходимые тренировки и полностью готовы к работе по охране лесов.

В марте власти Свердловской области утвердили даты начала пожароопасного сезона. В большинстве районов он начался с 15 апреля, однако на севере региона он стартует 20 апреля. К сезону готовы свыше 4,3 тыс. человек, 1,9 тыс. единиц техники.

Ирина Пичурина