В Астрахани мошенники взломали аккаунты пользователей Max

Накануне, 30 марта, в Астрахани мошенники взломали аккаунты пользователей популярного мессенджера (по данным «Ъ - Средняя Волга», мессенджера Max). Злоумышленники массово рассылали от их имени сообщения с подозрительными просьбами, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Пользователям Max из Астрахани приходили сообщения с текстами "Это ты?" или "Мы нашли твое старое видео"

Фото: Астраханская полиция

Фото: Астраханская полиция

Пользователям Max приходили от контактов личные сообщения с текстами «Это ты?» или «Мы нашли твое старое видео» с прикрепленным неизвестным файлом. Либо текст содержал просьбу «проголосовать за участника конкурса» или информацию о том, что родственники якобы попали в ДТП. После таких взломов пользователи начали устанавливать пароли на вход в приложение. Владельцы атакованных аккаунтов переживают за конфиденциальность, ведь Max связан с системой «Госуслуги», содержащей персональные данные.

Астраханские правоохранители предупреждают, что переход по подозрительным ссылкам и скачивание файлов открывает мошенникам доступ к персональной информации — переписке, контактам и платежным сведениям. В дальнейшем злоумышленники используют это для хищения денежных средств и иных преступлений.

Марина Окорокова