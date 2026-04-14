Победу оппозиционной партии Венгрии «Тиса» ее лидер Петер Мадьяр назвал «сломом системы Орбана». При этом, несмотря на стремление восстановить отношения с ЕС, политик придерживается «прагматичной политики», в том числе в контактах с Россией. Его позиция по основным внешнеполитическим вопросам — в подборке «Ъ».

Фото: Denes Erdos / AP

Фото: Denes Erdos / AP

Россия Петер Мадьяр выступил за прагматичные отношения с Россией и заявил, что при необходимости готов вести переговоры с Владимиром Путиным. «Но друзьями мы не станем»,— заверил лидер «Тисы».

В случае их телефонного разговора он пообещал призвать российского президента остановить боевые действия на Украине, «потому что это вредит и самой России». При этом он подчеркнул, что сам не планирует звонить, но ответит, если запрос поступит из Москвы.

«Мы не можем изменить географию»,— сказал Мадьяр об энергетической зависимости от России. Прекращать импорт российской нефти пока не планируется, чтобы «не вредить самим себе», но партия хочет диверсифицировать поставки во избежание возможных угроз.

Он пообещал рассмотреть «каждый контракт» с Россией и при необходимости пересмотреть или даже расторгнуть какие-то соглашения, а также улучшить финансовые условия. Например, строительство атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии он посчитал неоправданно затратным.

Мадьяр выступал за снятие санкций ЕС против России после завершения боевых действий, поскольку это создает проблемы для Европы.

При этом политик назвал Россию угрозой безопасности Европы.

Украина Петер Мадьяр, в отличие от Виктора Орбана, пообещал не блокировать инициативу Евросоюза о кредите Украине на €90 млрд. Однако отказ Венгрии участвовать в финансировании этого кредита пересматривать не будут.

Ускоренное вступление Украины в ЕС он не поддерживает и планирует вынести вопрос о членстве страны в объединении на референдум в Венгрии. «Но я не думаю, что это произойдет в ближайшем будущем, даже в ближайшие 10 лет»,— сказал политик.

Лидер «Тисы» заявил о планах урегулировать с Украиной «спорные вопросы», включая интересы венгерского меньшинства, и готов обсудить эти проблемы с Владимиром Зеленским.

В предвыборной кампании он подчеркивал, что выступает против поставок на Украину венгерского оружия.

США Петер Мадьяр считает США очень важным партнером Венгрии, с которым необходимо поддерживать хорошие отношения, даже с учетом того, что администрация Трампа поддерживала Виктора Орбана перед выборами.

Он готов к контактам с Дональдом Трампом, но инициировать диалог не намерен.

ЕС Венгры гордятся быть частью Евросоюза и НАТО, хотя и видят некоторые недостатки, признал Мадьяр и заявил о готовности искать компромиссы.

В частности, по его мнению, Европа «неправильно справилась с миграционным кризисом» и подорвала уверенность населения в собственной безопасности. По его словам, проблему нужно было не «переносить в Европу», а решать, помогая тем странам, из которых прибывают мигранты.

«Я уверен, что у нас будут дебаты. Но мы боремся не для самого факта борьбы, чтобы потом писать на рекламных щитах, что Брюссель — зло и его нужно остановить (отсылка к предвыборным заявлениям Орбана и его партии.— ''Ъ'' »,— заявил Мадьяр.

»,— заявил Мадьяр. Он пообещал рассмотреть вопрос вступления Венгрии в еврозону, но только после того, как прояснятся бюджетные вопросы.

Мадьяр обсудит с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен будущее оборонного кредита Венгрии, который ЕС заморозил из-за блокировки Орбаном помощи Украине.

Лусине Баласян