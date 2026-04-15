В Тюмени установили личность матери, подозреваемой в убийстве новорожденной

Следователи при взаимодействии с полицией установили личность матери, которая подозревается по ст. 106 УК РФ — в убийстве своего новорожденного ребенка в Тюмени, сообщили в управлении СКР по Тюменской области.

Оперативники задержали 24-летнюю местную жительницу. По версии следствия, 8 марта она родила девочку в квартире дома на ул. Блюхера. Дождавшись темноты, она положила ребенка в сумку и отнесла в лесополосу возле жилых домов на ул. Игримская. Там 12 апреля сумку с телом нашли местные жители.

Сейчас с участием подозреваемой выполняются следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводятся экспертизы. Доклад о ходе расследования также представят председателю СКР Александру Бастрыкину.

По словам уполномоченной по правам ребенка в Тюменской области Оксаны Савиновой, пока непонятно, родился ли ребенок мертвым или был живым.

