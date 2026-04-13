СКР возбудил дело после обнаружения сумки с телом младенца в Тюмени

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка) после обнаружения сумки с телом младенца в Тюмени, сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным следствия, днем 12 апреля 2026 года в лесополосе возле жилых домов на улице Игримской местные жители нашли сумку с телом младенца.

«Нашли младенца мертвого. Но пока непонятно - родился ли он мертвым или другие варианты»,— сообщила ТАСС уполномоченная по правам ребенка в Тюменской области Оксана Савинова.

В настоящее время следователи устанавливают личность матери, а также выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

Полина Бабинцева