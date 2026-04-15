На Колыме расследуют вывод средств из программы замены ветхого жилья

Уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) при реализации государственной региональной программы по переселению граждан из аварийного жилья возбуждено следственными органами Магаданской области. Об этом «Ъ» сообщили в прокуратуре региона.

Прокуратура установила нарушения со стороны как местных властей, так и генподрядчика ООО «Стройтехностандарт». В июле 2023 года региональное управление капстроительства заключило госконтракт с компанией на возведение в Магадане четырех многоквартирных домов, включая благоустройство и инженерные сети. Обязательные конкурентные процедуры при этом соблюдены не были. Осенью того же года генподрядчику был перечислен аванс свыше 429 млн руб. Обязательства по контракту не исполнены.

Ранее было возбуждено уголовное дело о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) из-за нецелевого расходования 27 млн руб. из этой суммы.

Прокуратура через Арбитражный суд Магаданской области уже добилась признания госконтракта ничтожной сделкой, а также взыскания с компании аванса и процентов на общую сумму более 566 млн руб.

Эрнест Филипповский