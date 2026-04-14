«Локомотив» идет в авангарде

В четвертьфинале play-off FONBET Континентальной хоккейной лиги завершилась первая серия. Действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» одержал четвертую победу подряд над «Салаватом Юлаевым» — 4:0, максимально быстро пробившись в следующий раунд. Близок к выходу в полуфинал был и «Авангард», но потерпел поражение от ЦСКА — 1:3. Тем не менее омский клуб ведет в серии 3:1 и может закрыть ее в следующем матче у себя дома.

В четвертьфинале play-off было только одно противостояние, в котором явным фаворитом считался представитель Западной конференции. Никто не сомневался, что ставший лучшим на Западе по итогам регулярного чемпионата «Локомотив» уверенно разберется с пятой командой Востока «Салаватом Юлаевым». Допускалось только то, что один матч уфимцы, возможно, все-таки зацепят. В первой домашней встрече и третьей в серии они действительно едва не дотянули до овертайма, но пропустили в меньшинстве на 48-й минуте и уступили 2:3.

Четвертая игра началась для «Салавата» так же, как закончилась предыдущая, и на шестой минуте «Локомотив» отличился в большинстве. Рихард Паник с близкой дистанции бросил из-под защитника Сергея Варлова, и голкипер Семен Вязовой ничем не смог помочь хозяевам.

А дальше ярославцы включили свой фирменный режим засухи, не давая сопернику почти никаких шансов в атаке. На своем льду они уже оформили два подряд «сухаря», победив с футбольными результатами 1:0 и 2:0, так что и сейчас играли прежде всего на ноль.

А на 35-й минуте гости использовали стандартное положение на вбрасывании в чужой зоне, и Артур Каюмов забил второй гол с передачи Максима Шалунова. И хотя оставался еще третий период, было понятно, что это последний отрезок в серии. Вратарь железнодорожников Даниил Исаев четвертый раз в текущем play-off отразил все броски, а когда уфимцы попытались что-то изменить в формате «шесть на пять», Александр Радулов окончательно добил их, поразив пустые ворота. К тому же защитник Алексей Береглазов на последних секундах реализовал еще одно большинство и довел счет до 4:0. «Локомотив» предсказуемо прошел «Салавата» без каких-либо проблем.

На грани вылета из Кубка Гагарина после трех матчей оказался и ЦСКА, хотя в его противостоянии с «Авангардом» ожидалась более плотная борьба.

Казалось, что Игорь Никитин, возглавивший армейцев перед нынешним сезоном и долго перенастраивавший их игру, успел подготовить команду к успешному выступлению в play-off. Но потерпев два поражения в Омске — 0:3 и 2:3, москвичи не сумели переломить ход серии дома и проиграли 2:3 в овертайме. Причем снова ЦСКА досталось от бывшего нападающего клуба Константина Окулова, который забросил решающую шайбу и набрал шесть баллов по системе «гол плюс пас» только в этом четвертьфинале.

Как и в прошлом матче, красно-синие быстро повели 1:0, и опять благодаря удачному подправлению Павла Карнаухова, который подставил клюшку под щелчок от синей линии защитника Джереми Роя. Тогда они позволили «Авангарду» отыграться еще в первом периоде, и сейчас им не удалось сохранить преимущество хотя бы до перерыва. На исходе 18-й минуты у гостей выстрелил защитник Марсель Ибрагимов. Голкипер Дмитрий Гамзин вроде бы среагировал на бросок, но допустил техническую помарку, и от его ловушки шайба залетела в сетку. Впрочем, гораздо чаще он выручал ЦСКА, ведь омичи угрожали воротам в три раза больше — 18:6.

Во втором периоде подопечные Никитина постарались увеличить давление на вратаря «ястребов» Никиту Серебрякова и настырно лезли на пятак, в том числе постоянно устраивая там разборки. Однако и хоккеисты Ги Буше активно чистили его, отбивая эти наскоки.

«Авангард», видимо, решил перетерпеть эту двадцатиминутку, выжидая, когда у армейцев сядут батарейки. И все-таки хозяева добились своего. И если Дмитрий Бучельников запорол просто убойный момент, очутившись наедине с Серебряковым, то Максим Соркин воспользовался тем, что голкипер потерял шайбу из виду, и запихнул ее в ворота. ЦСКА вырвался вперед на 37-й минуте и сразу заработал большинство, но провел его так, что скорее мог нарваться на ответный гол от Майкла Маклауда.

В третьем периоде атаковать нужно было «Авангарду», и он добавил активности. Вместе с тем у москвичей появилась возможность ловить противника на контрвыпадах, и на 49-й минуте они вскрыли его оборону усилиями Прохора Полтапова с Виталием Абрамовым, которые на скорости разыграли красивую комбинацию. Первый отдал пас партнеру, получил обратную передачу и в касание перевел шайбу под перекладину. Гости попробовали вытащить матч и даже заменили вратаря на шестого полевого игрока еще на 56-й минуте, но пробить Гамзина никак не могли. Армейцы в концовке просто отбрасывались и победили 3:1, сократив разницу в серии — 1:3. Теперь команды ждет пятая встреча, которая состоится 16 апреля в Омске.

Александр Ильин