В Волгоградской области потушили произошедшее из-за атаки БПЛА возгорание нефтепродуктов

Возгорание емкости с нефтепродуктами в Светлоярском районе Волгоградской области, которое произошло из-за удара беспилотника 10 апреля, потушили. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Как сообщал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в результате атаки БПЛА в ночь на 10 апреля погиб житель города Волжский. В Суровикинском районе беспилотники повредили 13 индивидуальных жилых домовладений, линию электропередачи и газопровод. За ту ночь силы ПВО сбили над регионом 57 БПЛА.