Емкость с нефтепродуктами загорелась в Волгоградской области после атаки БПЛА

В Волгоградской области погиб житель города Волжский в результате атаки украинских БПЛА. В Светлоярском районе повреждена емкость с нефтепродуктами, произошло возгорание. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в Telegram.

«В Суровикинском районе по уточненным данным повреждены 13 индивидуальных жилых домовладений, линия электропередачи и газопровод на улице Соловьева. Начались аварийно-восстановительные работы», — написал глава региона.

По данным Минобороны РФ, за ночь силы ПВО уничтожили над Волгоградской областью 57 беспилотников. В 3:42 губернатор сообщал о падении фрагментов беспилотников в Суровикинском районе области и Красноармейском районе Волгограда.