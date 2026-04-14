Путин поручил возродить Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Общероссийской общественно-государственной организации «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новая структура призвана консолидировать усилия государства и общества для достижения технологического лидерства России. Она будет заниматься содействием изобретательской и рационализаторской деятельности, ее популяризацией, а также поддержкой и внедрением инженерно-технических инициатив.

Правительству поручено предусмотреть бюджетные ассигнования на субсидии организации, включая обеспечение работы ее региональных отделений. Минобрнауки совместно с Росимуществом должны разместить центральный аппарат общества в Москве, а его отделения — в субъектах федерации.

Аналогичная структура — Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР) — существовала в СССР с 1958 года и была одной из крупнейших общественных организаций страны, занимаясь выявлением, поддержкой и внедрением рационализаторских предложений на предприятиях.