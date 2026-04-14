СПОТ на низком старте

Госдума одобрила в первом чтении законопроекты об усилении контроля за импортом, которые разработаны правительством для борьбы со схемами поставок из ЕАЭС и уходом от уплаты налогов некрупными недобросовестными импортерами. От внедрения механизма уплаты ими НДС и акцизов еще до пересечения границы в Минфине ждут до 150 млрд руб. ежегодных дополнительных поступлений. Запустить систему в промышленную эксплуатацию власти намерены как можно быстрее: после майской разъяснительной кампании она должна заработать на месяц раньше изначально обозначенного срока — с 1 июня этого года.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Госдума 14 апреля приняла в первом чтении два законопроекта о системе подтверждения ожидания товаров (СПОТ). Напомним, речь идет о базовом проекте, описывающем этот механизм, и о корреспондирующих поправках к Налоговому кодексу. Позже, как сообщил при рассмотрении пакета заместитель главы Минфина Алексей Сазанов, он будет дополнен подзаконными актами, которые сейчас находятся в процессе подготовки.

Согласно проектам, под СПОТ попадут товары, импортируемые в РФ из ЕАЭС автомобильным транспортом (позже по решению правительства механизм может быть расширен и на другие виды перевозок). Новый вид контроля не коснется товаров, импортируемых физлицами для личного пользования, наличных денег, нефти и нефтепродуктов, грузов в адрес диппредставительств и еще ряда позиций.

Суть нововведений сводится к обязанности импортеров еще за два дня до пересечения фурами с грузом российской границы вносить на счет оператора системы, ФНС, обеспечительный платеж, то есть авансом уплачивать косвенные налоги (НДС и акцизы), которые сейчас уплачиваются уже постфактум.

Надежные импортеры — например, уполномоченные экономические операторы и компании, находящиеся под налоговым мониторингом,— от такого аванса освобождены. Также еще до ввоза товаров импортер должен будет сформировать документ о предстоящей поставке (ДОПП). В противном случае он не получит QR-код, без которого сотрудники таможни не пропустят груз в страну. Взаимодействие ФНС и импортеров будет происходить через личный кабинет налогоплательщика — в нем вскоре появится новый сервис для формирования ДОПП и внесения аванса.

Внедрение СПОТ нацелено на борьбу со схемами поставок из стран ЕАЭС, подчеркнул Алексей Сазанов. Он напомнил, что недобросовестные игроки рынка уклоняются от уплаты обязательных таможенных платежей, оформляя поставки на адрес фиктивных получателей. Так происходит, потому что союзная территория фактически представляет собой безбарьерную среду для перемещения товаров (в том числе из третьих стран), отметил, выступая с содокладом, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Важно, подчеркнул он, чтобы таким «колоссальным преимуществом» не пользовались с недобросовестными намерениями.

Авансовая уплата косвенных налогов повысит их собираемость, уверены в Минфине. Уже в первый год после запуска СПОТ там ожидают до 50 млрд руб. дополнительных поступлений в казну, во второй — до 100 млрд руб., а затем — по 150 млрд руб. ежегодно.

Чтобы погрузить участников внешнеэкономической деятельности во все нюансы новаций, в мае Минфин запустит «масштабную кампанию по разъяснительной работе», сообщил Алексей Сазанов. С 1 мая СПОТ начнут тестировать с отдельными участниками рынка, в промышленном масштабе система заработает с 1 июня этого года.

Отметим, что начало «пилота» из-за задержки с прохождением законопроектов пришлось отложить: изначально он должен был стартовать 1 апреля. В то же время запуск системы в полноценном режиме, напротив, теперь намерены ускорить — ранее он был намечен на 1 июля. В связи с этим Госдума готова рассмотреть законопроекты во втором чтении уже 15 апреля.

Законопроекты не проходили этап оценки их регулирующего воздействия. Как объясняли источники “Ъ”, знакомые с обсуждением, этой процедурой могли бы воспользоваться недобросовестные участники рынка, для того чтобы затянуть прохождение разработок, так что новации было решено согласовывать напрямую с деловыми объединениями. Впрочем, уже после внесения проектов в Госдуму Торгово-промышленная палата все же призвала существенно доработать основной законопроект, заявив о рисках убытков для импортеров в случае принятия документа в нынешнем виде.

Схожее беспокойство при рассмотрении проектов высказали и отдельные депутаты, предложившие предусмотреть возможность упрощенного применения СПОТ для малых предприятий, которые в противном случае могут перевести свой бизнес в тень или вовсе закрыть его. «Это выходит за рамки того закона, который мы с вами обсуждаем»,— ответил на это Андрей Макаров. По его словам, «единственная претензия», которую можно было бы предъявить к авторам проектов о СПОТ, заключается в том, что те не подготовили их «гораздо раньше».

Полина Попова