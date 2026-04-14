Украинца приговорили к 12 годам за попытку подрыва российских военных

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 14 апреля приговорил к 12 годам лишения свободы гражданина Украины за попытку совершения теракта на наблюдательном посту российской армии в Херсонской области, сообщили «Ъ» в пресс-службе суда. Первые три года фигурант будет отбывать срок в тюрьме, оставшиеся девять — в колонии строгого режима.

Согласно материалам дела, жителя области Андрея Гулая задержали 1 декабря 2025 года у одного из тыловых наблюдательных постов недалеко от Херсона. В состоянии сильного алкогольного опьянения он направлялся к военным с бомбой. Позже задержанный признал вину, объяснил, что хотел подорвать укрытие и убить российских военнослужащих. Взрывное устройство, по его словам, он нашел двумя годами ранее в селе Васильевка и все это время хранил его дома.

Против украинца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ), ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 (приготовление к совершению теракта) УК РФ.

Александр Дремлюгин, Симферополь