Росприроднадзор проверит информацию о загрязнении реки Дон нефтепродуктами

Минприроды Ростовской области проверила информацию об обнаружении нефтепродуктов в реке Дон в районе улицы Береговой в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В связи с тем, что река Дон подлежит федеральному государственному экологическому контролю, информация направлена для рассмотрения и принятия мер в рамках имеющихся полномочий в Черноморско-Азовское морское управление Росприроднадзора (ЧАМУ)», — говорится в сообщении министерства.

В случае обнаружения загрязнений на реке Дон власти просят граждан обращаться в управление Росприроднадзора по Ростовской области.

Константин Соловьев