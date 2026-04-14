НДС отпустил малый бизнес

Небольшие заведения сферы общепита до конца 2026 года освободили от уплаты НДС, но воспользоваться льготой можно будет на определенных условиях.

Согласно принятым мерам, доход бизнеса за 2025 год не должен превышать 60 млн руб., а доля выручки от услуг общественного питания обязана составлять не менее 70%. Законопроект сразу во втором и третьем чтениях приняли в Госдуме. При этом из него исключили положение о привязке льготы к размеру средней зарплаты сотрудника за предыдущий год. Меры направлены на смягчение перехода малого бизнеса к новым налоговым условиям, заявили в профильном комитете Госдумы. В документе отдельно оговаривается, что послабление временное — оно действует до конца 2026 года. Но даже такой срок даст небольшим предприятиям серьезную передышку, отмечает омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов:

«Конечно, малому бизнесу с выручкой 20-60 млн руб. в год будет легче после принятых мер. С другой стороны, весь бизнес с оборотом более 60 млн руб. в год так или иначе платит среднеотраслевую зарплату по рынку и пользуется этой льготой. Здесь небольшим предприятиям просто дали возможность в 2026 году не платить НДС, а в следующем — с нормальной зарплатой сотрудников освободиться от налога. Кроме того, у таких точек питания появится отличный шанс не платить 5% от оборота во втором, третьем и четвертом кварталах. Любые послабления — это плюс для бизнеса и возможность держаться на плаву».

Часть заведений ранее поторопилась с повышением зарплат, чтобы получить льготу. При этом, по словам собеседников “Ъ FM”, подавляющее большинство предприятий общепита работают на грани рентабельности, а в некоторых регионах средние зарплаты по Росстату сильно завышены и не соответствуют реальным выплатам. На фоне ужесточения правил для малого бизнеса только за январь 2026 года в столице закрылось порядка 125 точек питания — почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2025 года. Временные меры не решат всех проблем, отмечает гендиректор юридической компании «ЮрвИста» Алексей Петропольский:

«Небольшие заведения имеют очень маленькую рентабельность. С поднятием налога даже на 5% сотни тысяч предприятий прибивает к уровню банкротства. Представьте: налог вырастает на те же 5%, у бизнеса появляется необходимость в бухгалтере, который бы все администрировал, а также в юристе. Это при том, что малые предприятия работают силами двух-трех человек. Для них такая ситуация означает, что цены нужно поднимать в два раза. Но сделать это они не могут.

Многие предприятия отчитываются, что все повышения налогов и акцизов привели только к снижению их собираемости.

В 2025 году предприниматели заплатили больше при пониженных налогах, чем в 2026-м — при повышенных. Это прямо говорит о том, насколько мера неэффективна. Я считаю, освободить малые заведения от уплаты НДС стоит насовсем. Потому что иначе они из малого в средний никогда не превратятся».

Бизнесу нужен постоянный и понятный механизм поддержки, считает финансовый директор франчайзинговой сети «СушиСелл» Екатерина Денисова:

«Для части наших партнеров рост налоговой нагрузки сильно изменил бизнес-модель. Она напрямую влияет на прибыльность точек, их развитие, возможность для инвестиций. Поэтому принятое решение действительно поможет заметно поддержать рынок, и для наших партнеров эта мера позволит пройти переходный период без резких потерь, сохранить команды, не сокращать качество продуктов и сервиса, а также направить ресурсы на развитие, маркетинг, покупку нового оборудования и различные операционные улучшения.

Но здесь важно учитывать, что данная мера — точечная и временная.

Для отрасли, где планирование идет на годы вперед, бизнесу очень важна предсказуемость правил игры. Поэтому постоянный и понятный механизм поддержки был бы сильнее краткосрочной льготы. Он позволил бы предпринимателям увереннее инвестировать, открывать новые точки и масштабироваться. При этом даже временное решение — это, конечно же, позитивный сигнал».

Поправки также предусматривают право на налоговые вычеты для некоторых субъектов МСП. А предприятиям из обрабатывающей промышленности позволят применять пониженные тарифы страховых взносов независимо от доли доходов от основного вида деятельности за предыдущий год.

Екатерина Вихарева