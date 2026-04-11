Общепит платит за обеление

Общепит уходит от зарплат в конвертах. Работникам повышают оклады, чтобы не платить повышенный НДС. При этом правило об окладах не ниже средних по региону могут отменить до конца года. Кто получит послабления? И помогут ли они кафе и ресторанам остаться на плаву?

Правительство смягчит последствия налоговой реформы для общепита и отменит правило о необходимости платить сотрудникам не ниже средних зарплат по региону, чтобы избежать уплаты НДС. Об этом сообщает журнал «Главбух». Кафе и рестораны с оборотом от 20 млн руб. до 60 млн руб. надеются, что послабления будут действовать весь этот год, исключая первый квартал, за который отчитываются уже в апреле. У предпринимателей нет возможности увеличивать ФОТ, поэтому новые цифры в ведомостях — то, что раньше отдавалось в конвертах, считает омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов:

«Они не повысили зарплаты, а просто вывели их из тени. При этом не во всех регионах среднеотраслевая зарплата по данным Росстата отражает реальную ситуацию. Например, в ресторанном бизнесе в Москве и Калининграде уровень оплаты сопоставим, но по статистике в Москве он выше почти в три раза.

Это связано с методикой: Росстат в основном учитывает крупный бизнес, а малый — лишь частично. В результате возникает риск, что многие предприниматели, обелившие зарплаты, не уложатся в установленные нормативы. В таких условиях отмена льготы фактически равносильна закрытию бизнеса».

Средняя зарплата в ресторанной отрасли Москвы приблизилась к 80 тыс. руб. Все, кто хочет оставаться в бизнесе, этот уровень обеспечивают, говорит владелец ресторана Anna Bistro Никита Татаев:

«Для общепита действует льгота: если соблюдаются три критерия — по обороту, средней отраслевой зарплате и доле выручки (не менее 70% от производства продуктов питания), НДС не уплачивается. Для тех заведений, которые не дотягивают до среднеотраслевого уровня, сейчас обсуждаются послабления. При этом у ресторанов разные форматы, графики и ставки, поэтому зарплаты естественно колеблются. Тем не менее показатели Росстата в целом отражают средний уровень по отрасли, и их приходится выдерживать. Какие варианты остаются?»

Высокие арендные ставки и поведение потребителя влияют на самочувствие бизнеса даже сильнее налоговой реформы, говорит сооснователь холдинга Restamama Сергей Доронин:

«Мы специально зарплаты не повышали — они и так соответствуют среднеотраслевому уровню по городу. При этом часть низкооплачиваемых функций, например клининг, передаем на аутсорсинг, за счет чего средняя зарплата держится на нужном уровне. В результате мы и так подпадаем под льготу по НДС. Проблема сейчас не только в налоговой реформе, но и в общей экономической ситуации: люди стали реже ходить в рестораны и меньше тратить».

Социальные взносы при повышении зарплат сотрудникам могут перекрыть потенциальную выгоду освобождения от налога, отмечает основатель компании «уполномоченная бухгалтерия» Оксана Каверина:

«Насчет того, что зарплаты обелились, вопрос спорный. Какие налоги при этом растут? В первую очередь страховые взносы — до 30%. При этом для общепита действует льгота: ставка снижается до 15% с части зарплаты выше 1,5 МРОТ. По сути, на этом все. НДФЛ не является нагрузкой на бизнес — эти 13% платит сам работник».

Чтобы повысить зарплаты, в общепите, как и в других сферах, команды делают компактнее, расширяя функционал каждого сотрудника. Однако некоторые заведения все равно закрываются. С января по февраль москвичи потеряли 125 гастрономических точек, это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорят аналитики рынка.

Юлия Савина