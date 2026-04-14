Актера-иноагента Смольянинова заочно приговорили к 8 годам за фейки об армии

Басманный районный суд Москвы признал актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом) виновным в распространении фейков о вооруженных силах России. Его заочно приговорили к восьми годам колонии. Об этом сообщил ТАСС.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Артур Смольянинов (объявлен в РФ иноагентом)

Причиной для уголовного преследования стало интервью актера изданию «Новая газета. Европа» (признано в России нежелательной организацией) в 2022 году с критикой действий российских военнослужащих в Кривом Роге.

Гособвинение запрашивало для Артура Смольянинова (иноагент) 9 лет и 10 месяцев лишения свободы. Актер с 2022 года живет не в России, в 2023 году его внесли в реестр иностранных агентов. Актер также проходит фигурантом по делу «Антивоенного комитета России» (признан нежелательной, террористической организацией, запрещен в России).

Никита Черненко