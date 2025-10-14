ФСБ рассказала о деятельности нежелательного «Антивоенного комитета России»

ФСБ привела подробности о деятельности «Антивоенного комитета России» (АКР; признан в РФ нежелательной организацией), в отношении участников которого возбуждены дела. По версии ФСБ, АКР выступает площадкой, объединяющей политиков, ученых, публицистов и бизнесменов, эмигрировавших из России и выступающих против военной операции на Украине. Также своей целью комитет ставит «противостояние режиму президента РФ как прямой угрозе человечеству».

ФСБ утверждает, что комитет планировал «насильственное изменение конституционного строя РФ», а также стремился объединить «разнородные протестные силы протестного сообщества». По информации ФСБ, АКР реализует шесть «антироссийских проектов». В их числе — проект «Ковчег» (внесен в реестр иноагентов), который помогает покинувшим Россию после начала СВО релокантам, и «Комитет действия», который предоставляет защиту гражданам с антивоенной позицией.

Среди членов АКР — экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (внесен в РФ в реестр иностранных агентов). Сегодня в отношении него возбудили уголовное дело по статьям о создании террористического сообщества и насильственном захвате власти. Помимо бывшего предпринимателя, в деле фигурируют еще 22 члена «Антивоенного комитета России», в том числе — политолог Екатерина Шульман (внесена в реестр иноагентов), публицист Виктор Шендерович (внесен в реестр иноагентов), предприниматель Евгений Чичваркин (внесен в реестр иноагентов), актер Артур Смольянинов (внесен в реестр иноагентов, внесен в перечень террористов и экстремистов).