Актеру-иноагенту Смольянинову запросили почти 10 лет колонии за фейки об армии

Гособвинение попросило суд заочно приговорить к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы актера Артура Смольянинова (признан в России иноагентом). Его обвиняют в распространении фейков о российских вооруженных силах. Также подсудимому просят на пять лет запретить администрировать сайты, сообщил ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Прения проходят в Басманном районном суде Москвы. Причиной для уголовного преследования стало интервью актера изданию «Новая газета. Европа» (признано в России нежелательной организацией) в 2022 году с критикой действий российских военнослужащих в Кривом Роге.

Артур Смольянинов (иноагент) с 2022 года живет в Латвии. В январе 2023 года его внесли в реестр иностранных агентов, в том же месяце СКР возбудил дело против актера. 29 октября 2024 года Басманный райсуд арестовал господина Смольянинова (иноагент) по делу о возбуждении ненависти и фейках об армии. Помимо этого, актер проходит фигурантом по делу «Антивоенного комитета России» (признан нежелательной, террористической организацией, запрещен в России).

Никита Черненко