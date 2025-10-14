Иноагентов переводят в террористы

Экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому (внесен в реестр иноагентов) в рамках возбужденного следственным управлением ФСБ уголовного дела грозит вплоть до пожизненного лишения свободы за создание террористического сообщества и насильственный захват власти. Помимо бывшего бизнесмена фигурантами расследования являются еще 22 члена признанного нежелательной организацией «Антивоенного комитета России». В ближайшее время всех их объявят в розыск, а их активы конфискуют.

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по факту насильственного захвата власти и организации террористического сообщества и участия в нем (ст. 278 и ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) в отношении 23 членов признанного в РФ нежелательной организацией «Антивоенного комитета России». Кроме того, одному из инициаторов его создания, внесенному Минюстом в реестр иноагентов экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому инкриминируется ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

Движение «Антивоенный комитет России», говорится в сообщении ФСБ, было учреждено в феврале 2022 года. Его целью является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Российской Федерации.

В частности, 30 апреля 2023 года в Германии эта структура приняла так называемую Берлинскую декларацию, в которой заявляется о необходимости ликвидации действующей власти России.

В ФСБ отмечают, что иноагент Ходорковский и другие учредители комитета финансируют признанные в России террористическими украинские военизированные националистические подразделения, а также ведут рекрутинговую деятельность по набору лиц в эти формирования для последующего их использования для «захвата власти в РФ силовым путем».

22 января 2024 года Генпрокуратура России признала деятельность «Антивоенного комитета» на территории России нежелательной.

Помимо экс-главы ЮКОСа, которому за организацию террористического сообщества грозит вплоть до пожизненного лишения свободы, остальные фигуранты за насильственный захват власти и участие в террористическом сообществе могут получить до 20 лет. В частности, на такой срок в колонию суд может отправить признанных иноагентами бывших премьер-министра России Михаила Касьянова и первого зампреда Центробанка Сергея Алексашенко, экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, бизнесменов Бориса Зимина и Евгения Чичваркина, внесенных в перечень террористов и экстремистов бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова, политиков Леонида Гозмана, Владимира Кара-Мурзу и целый ряд других некогда известных общественных и политических деятелей.

Большинство лиц из опубликованного ФСБ списка покинули страну вскоре после начала СВО и сразу же влились в ряды «Антивоенного комитета России». Вскоре после этого все они были объявлены в розыск по линии МВД.

Правда, на официальном сайте ведомства не указываются статьи УК, по которым они разыскиваются. Между тем среди беглецов были и те, кто уехал из страны вовсе не по политическим мотивам, а узнав о грозящей им ответственности за преступления общеуголовной и коррупционной направленности. Например, сооснователь сети салонов сотовой связи «Евросеть» Евгений Чичваркин (иноагент) перебрался в Великобританию еще в 2008 году, спасаясь от ареста за похищение человека и вымогательство (ст. 126 и 163 УК РФ). В 2017 году в США уехал бывший первый зампред Центробанка Сергей Алексашенко (иноагент). Обратно он так и не вернулся якобы из-за грозившего ему уголовного дела о контрабанде (ст. 226.1 УК РФ) культурных ценностей, которые были изъяты у него во время досмотра в аэропорту Домодедово. В ярого оппозиционера действующей в России власти в 2022 году превратился и перебравшийся за два года до этого в Израиль бизнесмен Борис Зимин (в сентябре 2022 года признан иноагентом), сын скончавшегося в 2021 году основателя «Вымпелкома» и филантропа Дмитрия Зимина.

Предпринимателя заподозрили в совершении противоправной сделки по отчуждению простых акций одной из ведущих российских каршеринговых компаний BelkaCar Ltd. Уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении господина Зимина (признан иноагентом) столичная полиция возбудила в 2022 году.

Присутствуют среди членов комитета и те, кто за распространение фейков о российской армии уже успел получить сроки, причем не только заочные.

Так в апреле 2023 года Мосгорсуд приговорил к 25 годам колонии строгого режима за госизмену и публичное распространение ложной информации о российских вооруженных силах (ст. 275 УК РФ и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) публициста и политика Владимира Кара-Мурзу (иноагент). Летом прошлого года его освободили из колонии в рамках масштабного обмена задержанными и отбывающими наказание лицами между Россией и рядом зарубежных стран, включая США.

А вот уехавший из России в 2021 году и присоединившийся к «Антивоенному комитету России» бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков (иноагент заочно арестован и объявлен в международный розыск) свои восемь лет за публичное распространение ложной информации о вооруженных силах РФ получил в Хорошевском суде Москвы в августе 2024 года заочно.

В ближайшее время большинства фигурантов списка ФСБ будут внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а спецслужба выйдет в суд с новыми ходатайствами об их заочных арестах. При этом законодательство предусматривает, что у подобной категории лиц подлежат конфискации любые активы, которые могут использоваться для финансирования терроризма и экстремистской деятельности. А изъять у обвиняемых есть что, поскольку далеко не все они перед отъездом за границу успели избавиться от домов, квартир, машин. Например, у того же экс-банкира Алексашенко (иноагент) одной недвижимости в Москве и Подмосковье на момент отъезда оставалось более чем на миллиард рублей. Это дорогостоящие квартиры в Филях и на Зоологической улице, студия в доме на Патриарших прудах, а также усадьба в элитном коттеджном поселке под Москвой.

Олег Рубникович