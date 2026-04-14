Курскому предпринимателю дали восемь лет по делу о строительстве фортификаций

Ленинский районный суд Курска признал виновным в мошенничестве местного предпринимателя Игоря Ругаева. Он проходил фигурантом по делу о строительстве оборонительных сооружений в Курской области. Ругаева приговорили к восьми годам общего режима, сообщила Генпрокуратура.

Помимо лишения свободы, ему назначили ограничение свободы на год и штраф на сумму свыше 6,3 млн руб. Бизнесмена лишили на два года права работать по госконтрактам. Также суд оставил под арестом имущество Ругаева.

Как установил суд, в декабре 2022 года Ругаев через подконтрольное ООО «Кремень» заключил контракт на строительство фортификаций с корпорацией развития Курской области. В 2024 году предприниматель подписывал документы с ложными данными о понесенных затратах компании. В них, в частности, упоминалось о расходах на страховку, а также на строительство временных зданий.

После этого документы направляли в корпорацию. За это на счет ООО «Кремень» перечислили более 47 млн руб. Из них 14 млн руб. присвоил предприниматель. Суд удовлетворил иск корпорации развития о взыскании ущерба с предпринимателя.

В феврале Ленинский райсуд вынес приговор бывшим руководителям корпорации развития по делу о строительстве оборонительных сооружений в регионе. Бывшим топ-менеджерам назначили от семи до девяти лет колонии. Также по 14 и 17 лет колонии назначили бывшему губернатору и вице-губернатору Курской области — Алексею Смирнову и Алексею Дедову.

Никита Черненко