Минкульт Крыма проверяет законность сноса полуротонды в Алуште

Минкульт Крыма проводит проверку по факту сноса главного курортного символа Алушты — ротонды на набережной, сообщили «Ъ» в департаменте министерства, которое отвечает за государственную охрану культурного наследия.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Реставрация объекта, построенного в 1951 году, была приурочена к его 75-летию. Соответствующее распоряжение подписал глава Крыма Сергей Аксенов. ООО «Кирамет» подготовило научно-проектную документацию, а ООО «СК "Правильный вектор"» из Симферополя стало единым подрядчиком, заключив госконтракт стоимостью 10 млн руб.

Еще в марте рабочие снесли полуротонду экскаватором, вызвав возмущение местных жителей и критику специалистов.

В Алуштинском историко-краеведческом музее заявили, что архитектурный символ курортного города безвозвратно утрачен. «Обещают построить новую ротонду. Но мы, как историки, обязаны пояснить: новодел может быть безупречно красивым, но он никогда не будет иметь той души и той истории. Колонны старой ротонды помнили прикосновения миллионов рук, смех советских детей и тихие разговоры ветеранов у парапета… Многие исторические личности запечатлены рядом с ней: Юрий Алексеевич Гагарин, Никита Сергеевич Хрущев, Джавахарлал Неру, Индира Ганди и другие»,— сказано в официальном обращении сотрудников музея.

В администрации Алушты сообщили “Ъ”, что каркасная основа колонн полностью проржавела и ничего, кроме как снести их и заново установить полную копию из того же материала, сделать было нельзя. По словам чиновников, на работы имеются все необходимые технические заключения и экспертизы.

Однако в департаменте государственной охраны культурного наследия министерства культуры Крыма заявили “Ъ”, что по проекту демонтаж конструкций должен был происходить вручную, а не экскаватором.

Александр Дремлюгин, Симферополь