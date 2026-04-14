Анапа опередила Сочи по бронированиям на майские праздники

Анапа в текущем году заметно усиливает позиции на майские праздники и оттесняет Сочи с первого места по объему туристических бронирований в Краснодарском крае, следует из данных туроператоров. Если в 2025 году лидирующим направлением весеннего спроса оставался Сочи, то в 2026-м, по оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), часть потока перераспределяется в пользу Анапы.

По информации Coral Travel и туроператора «Алеан», на длинные майские выходные доля Анапы в структуре бронирований по региону достигла 46%, тогда как на Сочи приходится около 36%. Участники рынка фиксируют снижение спроса на сочинское направление на 10–20% в годовом выражении в зависимости от компании: в «Русском экспрессе» число заявок на Сочи сократилось примерно на 10%, в «Интуристе» также отмечают отрицательную динамику.

Туроператоры связывают перераспределение спроса с ценовой политикой курорта и логистическими факторами. Рост стоимости размещения в Сочи на 10–15%, ограниченная гибкость тарифов отелей, а также нестабильность работы аэропорта оказывают давление на спрос. Дополнительным фактором стало сокращение продолжительности майских каникул в 2026 году до шести дней против восьми годом ранее.

В Coral Travel отмечают, что удорожание отдыха в Сочи стимулирует туристов выбирать более бюджетные альтернативы внутри Краснодарского края. На этом фоне, по данным компаний, отельеры курорта вынуждены корректировать ценовую политику на фоне снижения загрузки.

При этом Сочи сохраняет статус одного из ключевых направлений майского отдыха. По оценкам «Алеан» и Fun&Sun, основная часть бронирований приходится на прибрежные отели — до 70–86%, тогда как у Pegas Touristik около 80% заявок приходится на размещение в Сочи и Абхазии. Стандартная продолжительность поездок составляет от трех до семи дней.

Стабильным остается и интерес к экскурсионным программам: востребованы поездки в Красную Поляну, природные маршруты, посещение водопадов и реликтовых лесов, а также туры в Абхазию. Участники рынка фиксируют рост спроса на активный и природный отдых.

Средняя стоимость тура в Сочи, по данным «Русского экспресса», составляет около 34 тыс. руб. При этом минимальная цена недельного отдыха в отеле категории «три звезды» с перелетом начинается от 106 тыс. руб. на двоих, а четырехдневное размещение в отеле уровня «четыре звезды» — от 40 тыс. руб. на двоих.

Вячеслав Рыжков