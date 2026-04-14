Сотрудницу запорожского сотового оператора задержали за прослушивание звонков

Сотрудники ФСБ задержали сотрудницу сотового оператора из Запорожской области. Ей вменили семь случаев нарушения тайны переписки и телефонных переговоров. Об этом рассказали в УФСБ по Крыму и Севастополю.

По делу проходит главный специалист клиентского сервиса департамента по работе с массовым сегментом одного из операторов связи. По данным спецслужбы, с января по июль 2025 года она незаконно получала доступ к биллинговой системе оператора.

После этого женщина просматривала «детализацию телефонных соединений абонентов». По вменяемой статье (ч. 2 ст. 138 УК) ей грозит до четырех лет колонии.

