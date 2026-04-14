Журналисту «Новой газеты» Олегу Ролдугину предъявили обвинение

Обозревателю «Новой газеты» Олегу Ролдугину предъявили обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации в составе группы лиц. Журналиста задержали на прошлой неделе, параллельно в редакции прошел обыск.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как отметили в «Новой», та же статья (ч. 3 ст. 272 УК РФ) фигурировала в материалах судебного заседания, по итогам которого журналиста арестовали на прошлой неделе.

По версии следствия, Олег Ролдугин использовал боты для пробива и публиковал полученную информацию в своих материалах. На заседании суда по мере пресечения журналист настаивал, что подельников у него нет и что он готов подтвердить это на полиграфе. Он просил не заключать его под стражу и указывал, что скрыться за границей не может, так как все документы у него были изъяты во время обыска. Перед началом заседания на вопрос корреспондента «Ъ» господин Ролдугин ответил, что вину признавать не намерен.

