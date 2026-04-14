Nissan сократит модельный ряд на 20%

Японский автопроизводитель Nissan Motor заявил о планах сократить количество выпускаемых моделей на 20% модельный ряд — с нынешних 56 до 45. Компания пока не сообщает, от каких именно моделей она избавится.

Концерн поставил поставил перед собой цель нарастить продажи в США и Китае. При этом Nissan сделает ставку на гибридные и электрические кроссоверы Rogue и X-Trail Hybrid, Juke, внедорожники Xterra и седаны Skyline.

Эксперты отмечают, что Nissan терпит убытки, поскольку не успевает следовать потребительским предпочтениям и отстает от массового перехода на доступные электромобили и гибриды в таких странах, как Япония, Китай и США. Аналитики надеются, что антикризисный план станет первой крупной попыткой реорганизовать Nissan после того, как компания вышла из двадцатилетнего партнерства с Renault и отказалась от слияния с Honda Motor.

Екатерина Наумова