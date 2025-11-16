FT узнала, что Renault и Nissan «хотят возродить былые тесные связи»

Renault и Nissan ведут переговоры о том, чтобы «возродить былые тесные связи» в рамках альянса. Об этом сообщает Financial Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Praveen Paramasivam / Reuters Фото: Praveen Paramasivam / Reuters

По данным источников газеты, после того как Лука де Мео покинул пост генерального директора Renault Group, французский концерн задумался об укреплении связей с японским партнером по альянсу. Как отмечает издание, господин де Мео полагал, что Renault лучше продать свою долю в Nissan, а вырученные средства направить на собственное развитие. Однако продать акции оказалось непросто, во многом из-за падения котировок Nissan и серьезной надбавки, которую требовал Лука де Мео от потенциальных покупателей.

Новый глава Renault Франсуа Прово, напротив, выступает за укрепление альянса. «Двадцать лет работы с Nissan научили нас тому, что мы способны не только вести переговоры о партнерстве, но и прежде всего реализовывать его в интересах Renault»,— заявил он на мероприятии в Париже в начале ноября. По словам представителя Renault, господин Прово и новый исполнительный директор Nissan Иван Эспиноса регулярно обсуждают, как каждая из компаний может поддержать другую. По его словам, это «хороший знак» для будущих отношений.

В начале 2023 года Renault и Nissan объявили о реформировании альянса. В рамках этой процедуры Renault снизила свою долю в японской компании с 43% до 15%, выведя 28,4% акций Nissan во французский трастовый фонд. В июле этого года Renault сообщила, что спишет €9,5 млрд из-за переоценки своей доли в Nissan.

Кирилл Сарханянц