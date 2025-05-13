Nissan сообщила о рекордных убытках и сокращении производства на 1 млн авто в год

Японский производитель автомобилей Nissan Motor опубликовал результаты 2024 финансового года, завершившегося в марте. Компания сообщила о чистом убытке в размере ¥670,9 млрд ($4,5 млрд), и это самый большой убыток японского производителя с 1999 года. В ситуации резкого ослабления продаж на двух ключевых для Nissan Motor рынках — в Китае и США — компания объявила о новых мерах масштабной реструктуризации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Так, к 2027 финансовому году Nissan закроет 7 из 17 заводов. В результате производительность компании сократится с 3,5 млн до 2,5 млн автомобилей в год. Nissan подтвердила появившуюся ранее информацию о дополнительных сокращениях работников до 20 тыс. человек, или 15% от всей рабочей силы. Несколько дней назад было объявлено об отмене планов строительства завода по производству аккумуляторных батарей в Фукуоке. Все эти меры, как ожидают в компании, должны снизить издержки на $3,4 млрд. В текущем финансовом году Nissan ожидает снижения выручки на 0,1%, а глобальных продаж автомобилей — на 2,9%, до 3,25 млн единиц. Прогнозы по годовой прибыли компания не сделала в условиях неопределенности на глобальном автомобильном рынке.

В сложных финансовых условиях Nissan Motor возлагала надежды на слияние с Honda на $60 млрд, однако продолжавшиеся какое-то время переговоры с более крупным конкурентом были прекращены в феврале этого года. После их провала в Nissan сменился гендиректор, и новый глава Эйван Эспиноса начал масштабную реструктуризацию бизнеса.

Алена Миклашевская