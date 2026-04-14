Дружба с Дональдом Трампом становится токсичным активом

На фоне поражения на венгерских выборах Виктора Орбана и его партии «Фидес» в дружественных ему европейских партиях крайне правого толка началось серьезное осмысление причин случившегося. Чуть ли не главный вывод, к которому приходят единомышленники Орбана в Европе, заключается в том, что его подвел Дональд Трамп, чья открытая поддержка оказала ему медвежью услугу. Как итог ряд крайне правых сил решил дистанцироваться от президента США и его движения MAGA, к которым европейцы не испытывают особых симпатий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evan Vucci / Pool / Reuters / AP Фото: Evan Vucci / Pool / Reuters / AP

У Виктора Орбана всегда хватало не только недругов, но и друзей за пределами самой Венгрии. Но никто не желал его победы на выборах столь страстно и открыто, как глава Белого дома Дональд Трамп и его команда. Американский лидер не раз публично призывал голосовать за «Фидес», а за два дня до выборов пообещал использовать «всю экономическую мощь» Штатов для поддержки Венгрии, если победителем выборов станет Орбан. А в преддверии дня голосования в Будапешт специально для поддержки венгерского премьера прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Когда ставка на победу действующего премьера провалилась, тому осталось лишь пожать плечами. Вечером 13 апреля Вэнс заявил, что «опечален», но не слишком удивлен поражением Орбана, добавив, что недавний визит в Будапешт был не столько попыткой ему помочь, столько проявлением солидарности с верным союзником, «который был с нами очень долго».

Между тем в стане европейских единомышленников Виктора Орбана его проигрыш на фоне мощной поддержки со стороны администрации США восприняли как неоспоримое доказательство того, что дружба с Трампом может иметь обратный эффект. А это значит, что от американского лидера стоит держаться подальше.

По завершении венгерских выборов в крайне правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), находящейся в оппозиции, но периодически оказывающейся в рейтингах первой по популярности политической силой страны, задались вопросом о целесообразности дальнейшего налаживания связей с Дональдом Трампом. В частности, депутат от АдГ Матиас Моосдорф написал в соцсети Х, что «показная дружба» с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом «висела как жернова на шее Орбана». И то, что в итоге произошло, должно, по его словам, служить предостережением другим партиям не «хвататься за падающие ножи». Эти слова перепостили многие члены АдГ.

Ряд других крайне правых немецких политиков занес в число виноватых в проигрыше Орбана еще и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, который так же, как и Трамп, открыто выступал в поддержку лидера «Фидес». Совместная атака США и Израиля на Иран «несомненно, нанесла Орбану внутриполитический ущерб», а поддержка лично Биньямином Нетаньяху стала «обузой» для Орбана, заявил лидер самого радикального крыла «Альтернативы» Бьорн Хеке, давно известный критическим отношением к Штатам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Petr David Josek / AP Фото: Petr David Josek / AP

Схожий вывод о том, что своей поддержкой Трамп оказал венгерскому премьеру медвежью услугу, сделали и некоторые члены крайне правой итальянской партии «Братья Италии». «Венгры — гордый народ; они не хотят, чтобы им указывали, за кого голосовать или как голосовать»,— заявил газете Corriere della Sera депутат от партии Карло Фиданца, добавив, что связи Орбана с Трампом «могли сыграть ему не на руку».

К слову, дистанцироваться от излишне крепкой связки с главой Белого дома на этой неделе пришлось и итальянскому премьеру, лидеру «Братьев Италии» Джордже Мелони. Правда, не столько из-за шлейфа венгерских выборов, сколько из-за беспрецедентной грубости Трампа в адрес папы римского Льва XIV, являющегося неоспоримым моральным авторитетом среди консервативных избирателей Италии.

13 апреля на фоне нападок на главу римско-католической церкви премьер Мелони, давняя и крайне лояльная союзница Трампа, впервые с момента его переизбрания в 2024 году решилась выступить с открытой критикой президента США, назвав его высказывания в адрес Святого Отца «неприемлемыми». При этом еще раньше сторонники Мелони открыто заявляли, что тесные отношения премьера с президентом США и его война с Ираном сыграли решающую роль в поражении ее референдума по конституционным реформам в марте.

На фоне запланированных на 2027 год выборов в парламент и в условиях крепнущего антиамериканизма в Италии Джорджа Мелони, очевидно, и решила поубавить градус своей лояльности к президенту США.

Впрочем, в том, что касается главной темы дня — исхода венгерских выборов, далеко не все согласились с тем, что Виктору Орбану навредил именно Дональд Трамп. Например, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, возглавляющий крайне правую партию «Лига», счел, что к проигрышу «Фидес» приложили руку прежде всего в ЕС, поставив Орбана в «сложную международную ситуацию, когда Брюссель блокирует его финансирование». Напомним, Брюссель, обвиняющий Будапешт в нарушении верховенства закона и политике, не соответствующей европейским ценностям, заблокировал выделение Венгрии около €35 млрд из фондов ЕС.

В польской правоконсервативной партии «Право и справедливость» (ПиС), для которых партия «Фидес» всегда была идейным союзником и которую активно поддерживал лично президент Кароль Навроцки, тоже задумались о причинах фиаско Орбана. Однако польские консерваторы нашли их не в дружбе с Трампом, а в связях с Москвой. И решили в дальнейшем дистанцироваться от «Фидес». «Орбан был союзником Польши только в противостоянии с космополитами и централизаторами в ЕС и в вопросах миграции. Это было важно, но недостаточно»,— написал в соцсетях глава Бюро национальной безопасности Славомир Ценцкевич. И добавил, что венгерский премьер «иным образом воспринимал российскую угрозу, имел (с Польшей.— “Ъ”) разногласия по НАТО… и проводил энергетическую политику, полностью противоречащую нашим интересам».

При этом в партии, чей шанс сместить либерального премьер-министра Дональда Туска на парламентских выборах в следующем году после поражения Виктора Орбана выглядит куда менее оптимистично, решили не особо муссировать тему венгерских выборов. 13 апреля, когда вся Европа только и говорила, что о победе Петера Мадьяра, в ПиС предпочли сосредоточиться на критике Туска за реформу здравоохранения.

Наталия Портякова