Альфа-банк намерен подать заявление о банкротстве «Ямалзолота»

Альфа-банк намерен подать заявление о банкротстве АО «Ямалзолото», которое владеет лицензиями на месторождения с запасами 37,3 тыс. тонн золота и 57,9 тыс. тонн серебра. Как пишет «Ъ», аналогичное заявление банк планирует подать в отношении дочерней структуры «Ямалзолота» — «Ямалнеруд». Ранее суд уже принял к рассмотрению заявление Федеральной налоговой службы о банкротстве компании из-за долга в 8,66 млн руб., заседание назначено на 14 мая.

По итогам 2025 года кредиторская задолженность «Ямалзолота» выросла на 10,5% и достигла 823,9 млн руб., а оценочные обязательства в балансе составляют 2,84 млрд руб. Владельцы компании ранее искали покупателя на бизнес за 9 млрд руб., однако найти инвесторов, по данным источника «Ъ», не удалось.

«Ямалзолоту» принадлежат лицензии на месторождения Новогоднее-Монто и Петропавловское на Ямале.