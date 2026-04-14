Кредиторы добывают золото

У «Ямалзолота», которому принадлежат лицензии на месторождения с запасами 37,3 тонн золота и 57,9 тонн серебра на Ямале, возникли сложности с кредиторами. Заявление о банкротстве компании, входившей в состав Petropavlovsk, намерен подать Альфа-банк. Это может осложнить планируемую продажу актива, стоимость которого оценивалась в 9 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Альфа-банк планирует обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО «Ямалзолото», входившего в портфель золотодобытчика Petropavlovsk, следует из сообщений в реестре юридически значимых сведений. Аналогичное заявление банк планирует подать в отношении дочерней структуры «Ямалзолота» «Ямалнеруд».

«Ямалзолоту» принадлежат лицензии на месторождения Новогоднее-Монто и Петропавловское на Ямале. Совокупные запасы золота по категориям C1+C2 (разведанные и оцененные) — 37,3 тонн, в том числе балансовые — 25,9 тонн. Совокупные запасы серебра — 57,9 тонн. Новогоднее-Монто считается первым разведанным промышленным золоторудным объектом в этой части Полярного Урала.

В 2004 году «Ямалзолото» перешло под контроль Peter Hambro Mining, которая в 2008 году сменила название на Petropavlovsk. В апреле 2020 года акционером «Ямалзолота» стал Алексей Куликов, глава ООО «АПР-Сити/ТВД», структуры оператора наружной рекламы Russ, которая сейчас входит в группу RWB (Wildberries & Russ). В 2023 году владельцем «Ямалзолота» стал Дмитрий Калетынец, сказано в отчетности общества. Ему также принадлежит доля в Строительно-сервисной компании, которая занимается подготовкой объектов нефтегазовой отрасли, строительством дорог в Сибири и т. д. В «Ямалзолоте» и Альфа-банке “Ъ” не ответили.

Владельцы «Ямалзолота» ранее рассматривали возможность продажи бизнеса за 9 млрд руб. и привлечения партнера (см. “Ъ” от 13 марта). Как говорилось в объявлении о продаже, запасы подтверждены полным комплектом результатов геологоразведочных работ, также выполнено разведочное бурение в объеме 120 тыс. погонных метров. Источник “Ъ” пояснял, что покупателя на актив пытались найти еще два года назад, но заинтересовать инвесторов не удалось.

По итогам 2025 года кредиторская задолженность «Ямалзолота» выросла на 10,5% год у году, до 823,9 млн руб., ее структура в отчетности не раскрывается. Компания также отразила в балансе оценочные обязательства в размере 2,84 млрд руб. Адвокат, советник Forward Legal Данил Бухарин говорит, что для подачи заявления о банкротстве кредитору необходимо иметь требование не менее чем на 2 млн руб.

В апреле Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа принял к рассмотрению заявление инспекции ФНС о банкротстве «Ямалзолота» из-за неисполнения обязательств в размере 8,66 млн руб. Рассмотрение заявления назначено на 14 мая. Младший партнер, руководитель практики банкротства и корпоративных споров фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова отмечает, что по общему правилу тот, кто первым обратился с заявлением о банкротстве, и будет выступать заявителем. Альфа-банк же, в свою очередь, будет иметь право подать заявление о присоединении к возбужденному делу. Если предлагаемая ФНС кандидатура управляющего не будет утверждена (например, ввиду отсутствия согласия этого управляющего), банк будет иметь право представить собственную кандидатуру, продолжает госпожа Ляпунова. Данил Бухарин добавляет, что на практике нередко крупнейший кредитор, а не заявитель контролирует ход банкротства через собрание кредиторов.

Анастасия Ляпунова отмечает, что ни возбуждение дела о банкротстве, ни введение процедуры наблюдения не исключают возможности реализации бизнеса или привлечения сторонних инвестиций. Но, по словам Данила Бухарина, процедура банкротства может усложнить переговоры. «С одной стороны, актив с понятными запасами может быть интересен инвесторам, с другой — добавляются риски оспаривания сделок и неопределенность по долгам»,— поясняет он. При этом, по словам юриста, покупатель может зайти через процедуры банкротства, договориться с кредиторами о мировом соглашении или выкупить актив на торгах с дисконтом.

Анатолий Костырев