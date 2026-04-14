Суд утвердил изъятие активов бывшего мэра Сочи Копайгородского

Краснодарский краевой суд признал законным решение об изъятии активов бывшего мэра Сочи и его жены — Алексея и Янины Копайгородских. В доход государства обратили имущество общей стоимостью свыше 1,6 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба судов Кубани.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Иск Генпрокуратуры к экс-мэру удовлетворил Хостинский райсуд Сочи 16 января. Помимо супругов, ответчиками выступали 10 физических и пять юридических лиц. Причиной для иска стало несоответствие доходов и расходов бывшего мэра Сочи. У него, в частности, обнаружили элитную недвижимость в четырех регионах России, автомобили, коллекцию часов и ювелирных изделий.

В результате суд конфисковал у ответчиков более 50 объектов недвижимости и 15 земельных участков, 10 автомобилей, предметы роскоши стоимостью более 108 млн руб., а также 84 млн руб. и $40 тыс. наличными. Кроме того, с Копайгородского взыскали более 215,2 млн руб. как эквивалент стоимости отчужденного имущества.

С марта суд в Москве рассматривает дело о получении взяток против Алексея и Янины Копайгородских. Обвиняемым также проходит помощник супруги экс-мэра Александр Пасунько, которому вменили оказание давления на свидетеля. Бывший мэр и его жена не признали вину.

Никита Черненко