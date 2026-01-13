У бывшего мэра Сочи Копайгородского хотят изъять активы на 1,6 млрд рублей

Как стало известно «Ъ», Генпрокуратура направила в Хостинский районный суд Сочи иск об изъятии имущества бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Ведомство требует обратить в доход государства 77 объектов недвижимости, машины и предметы роскоши. Общая стоимость активов достигла 1,6 млрд руб.

Экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Согласно иску, за период работы чиновником с 2014 года господин Копайгородский заработал 16,3 млн руб. Доходы его первой супруги — Анастасии Грединой — за это время составили 37,5 млн руб. В то же время вторая жена бывшего мэра Янина Копайгородская в 2022-2023 годах заработала как индивидуальный предприниматель 260 млн руб. Надзорное ведомство считает, что статус индивидуального предпринимателя госпоже Копайгородской нужен был для сокрытия имущественного положения.

В число собственности, которую прокуратура просит изъять, попали десять автомобилей, 14 квартир и земельные участки. Также у семьи бывшего мэра в сумме нашли 62 млн руб., $40 тыс. и €2,1 тыс., ювелирные изделия и коллекцию часов премиальных марок. Кроме того, у бывшего чиновника изъяли коллекцию дорогого вина общей стоимостью более 7,7 млн руб.

Никита Черненко