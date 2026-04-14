РБК: власти раскрыли крупнейшую в России площадку для уклонения от уплаты НДС

Власти раскрыли крупнейшую в России площадку, которая предоставляла услуги для уклонения от уплаты НДС. В сеть входили более 4,8 тыс. юрлиц. За несколько лет их клиентами стали более 37 тыс. компаний, которые получили фиктивные вычеты на сумму более 1,2 трлн руб. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники, близкие к правоохранительным органам и ФНС.

Операцию по раскрытию площадки провели ФСБ, СКР, МВД и ФНС при содействии Генпрокуратуры. Возбуждено уголовное дело. Продолжаются обыски. По итогам расследования правоохранительные органы должны установить всех клиентов площадки и сумму ущерба бюджету страны.

По данным следствия и ФНС, площадка действовала в 2023–2025 годах в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Пермском крае, Белгородской области и других регионах. Некоторые из организаторов схемы ранее были судимы по обвинению в незаконной банковской деятельности, рассказал собеседник РБК.

По словам источника издания, среди клиентов площадки были предприятия реального сектора экономики, в том числе из сфер строительства, мерчандайзинга, клининга, а также торговли топливом и текстильными изделиями.

7 апреля МВД сообщало о пресечении деятельности группы, которая подавала в налоговые органы подложные документы. В нее входили более 200 человек, они действовали в 25 регионах, заявили в ведомстве. По его данным, злоумышленники действовали через сеть Telegram-каналов, ботов и сайтов.