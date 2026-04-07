Полицейские пресекли налоговые махинации в 25 российских регионах

Сотрудники МВД совместно с ФСБ пресекли деятельность группы, предоставлявшей в налоговые органы подложные документы. В группу входили более 200 человек, они действовали в 25 регионах. Об этом сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

По данным следствия, злоумышленники действовали через сеть Telegram-каналов и ботов, а также сайтов. Их клиентами были «сотни коммерческих организаций, уклоняющихся от уплаты налогов». За незаконные услуги мошенникам платили 2-3% от суммы продажи, отраженной в документах. Возбуждено уголовное дело о представлении в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций (ч. 2 ст. 173.3 УК).

Группа работала на территории Адыгеи, Башкортостана, Татарстана и Чувашии, Краснодарского и Пермского краев, в Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Калининградской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, а также в Москве и Санкт-Петербурге, уточнили в МВД.