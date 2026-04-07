Налоговый доктор от НДС не вылечил

МВД выявило крупнейшую в стране интернет-площадку по продаже так называемого бумажного НДС, услугами которой пользовались в том числе и крупные российские налогоплательщики. Она действовала в 25 российских регионах. Нанесенный государству ущерб только за 2025 год оценивается в сумму более 10 млрд руб.

Крупнейшую в стране интернет-площадку, поставлявшую поддельные счета-фактуры и другие документы недобросовестным налогоплательщикам, сотрудники ГУЭБиПК МВД выявили совместно с коллегами из управления «К» ФСБ. По их данным, в течение нескольких лет услуги злоумышленников, которые участникам теневого сектора были хорошо известны под брендом White optima, рекламировала компания «Налоговый доктор». Ее управляющим партнером является один из предполагаемых организаторов схемы — предприниматель Александр Косыгин.

Структура позиционирует себя как команду «профессиональных налоговых консультантов, бухгалтеров, финансистов, юристов и HR-специалистов», а сам господин Косыгин более десяти лет отработал в ФНС, где возглавлял отдел выездных проверок. Как считают правоохранители, схему «бумажного НДС» фигуранты продвигали под видом легальной минимизации налогового обложения. Ее суть заключалась в получении компанией фиктивных документов от контрагентов — счета-фактуры, накладные, акты выполненных работ без наличия товаров или оказания услуг без реальной оплаты.

Фактически все сделки существовали только на бумаге. При этом обе стороны отражали такие операции в реестре покупок и продаж и подавали в ФНС декларации с фиктивными данными.

Таким образом недобросовестный налогоплательщик незаконно уменьшал сумму НДС к уплате в бюджет.

По данным правоохранительных органов, только в 2025 году за счет подобных манипуляций государство недополучило более 10 млрд руб. Так называемые налоговые консультанты за подобного рода услуги брали с клиентов порядка 2–3% от указанной в фиктивных документах суммы. Уже установлено, что к помощи «Налогового доктора» прибегали сотни компаний, включая и по-настоящему крупных налогоплательщиков. Всем им в ближайшее время будет предоставлена возможность добровольно возместить неуплаченные налоги.

Уголовная ответственность за этот вид преступлений была введена в законодательство только в 2024 году и предусмотрена ст. 173.3 УК РФ (организация деятельности по представлению в налоговые органы Российской Федерации и (или) сбыт заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций (расчетов)).

Во время оперативно-разыскных мероприятий, которые проводились в рамках возбужденного в конце марта 2025 года следственным департаментом МВД уголовного дела, было установлено, что на организаторов аферы работает как минимум 200 человек в 25 ключевых субъектах РФ (Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Калининград, Краснодар, Новосибирск и др.). Задержания и обыски были проведены одновременно во всех.

По данным “Ъ”, в общей сложности в спецоперации участвовало более 100 силовиков. На данный момент задержано порядка 50 человек, включая предполагаемого организатора преступления Александра Косыгина.

В компании «Налоговый доктор», чей офис находится в столичном бизнес-центре «Омега плаза», на звонок “Ъ” никто не ответил.

Олег Рубникович