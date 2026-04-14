Контрольно-счетная палата Курска выявила нарушения на 1,5 млрд в 2025 году

За 2025 год Контрольно-счетная палата (КСП) Курска подвергла контролю 22,9 млрд руб. и выявила 823 нарушения на общую сумму около 1,5 млрд. Наибольший финансовый объем (1,39 млрд руб.) пришелся на 35 нарушений при формировании и исполнении бюджета. Об этом председатель КСП Светлана Шуляк рассказала в отчете о работе ведомства за 2025 год в городском собрании.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации ведомства, зафиксировано 41 нарушение на общую сумму 573 млн руб. при ведении бухгалтерского учета и составлении финансовой отчетности. Наибольшее же количество нарушений пришлось на выполнение муниципальных закупок — 747 фактов. Совокупный объем составил 60 млн руб.

Причинами нарушений в КСП назвали отсутствие надлежащего внутреннего контроля, недостаточное качество проектной документации и формальный контроль со стороны муниципального заказчика. По итогам проверок устранено 635 нарушений. Девять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Двоих привлекли к административной ответственности, им назначены штрафы на сумму 35 тыс. руб.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщил, что новым председателем Курского городского собрания избрана Надежда Пономарева — депутат от «Единой России» с 2021 года. Ранее, в начале марта пост покинул Владимир Токарев. Перед этим губернатор Александр Хинштейн на совещании в облправительстве рассказал, что супруга господина Токарева является совладелицей фирмы, занимающейся уборкой Курска от снега и незаконным строительством на берегу реки. «…Ситуация, когда депутат горсобрания голосует за формирование бюджета, а потом часть из этих денег попадает в его семейный бюджет, вызывает, мягко говоря, недоумение»,— заявил тогда господин Хинштейн.

Денис Данилов